Іспанія

Досвід Педрі каталонцям вочевидь сподобався.

Влітку 2020 року каталонська Барселона остаточно завершила перехід іспанського півзахисника Лас-Пальмаса Педрі до свого складу, після чого виконавець шокував відмінним розумінням стилю гри "блаугранас".

Досвід подібної співпраці з колективом із Гран-Канарії виявився для Барси настільки успішним, що вона буде геть не проти повторити його вже відносно іншого талановитого юнака в складі Лас-Пальмаса.

18-річний Альберто Молейро — іспанський атакувальний півзахисник невеликого зросту (169 см), який здатен зіграти як у центральній зоні, так і на позиціях флангових нападників.

Гравець, що також має кубинське походження, розпочав цей футбольний рік із трьох гольових передач у шести зіграних поєдинках.

Однак, якщо Барселона зрештою дійсно захоче отримати собі цього гравця, то буде змушена стикнутись із його відчутно великим розміром відступних.

Під час поточного трансферного вікна каталонці зробили Лас-Пальмасу пропозицію в розмірі 10 млн євро, яка вочевидь не влаштовувала "жовто-синіх", а вже на початку нового сезону Молейро узгодив нові деталі контракту, відповідно до яких його клаусула складає 30 млн євро до тих пір, поки Лас-Пальмас перебуває в Сегунді, і зросте до 60 млн євро, як тільки клуб опиниться в Прімері.