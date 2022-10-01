Барселона у цьому турі відправиться на острів у гості до Мальорки.

МАЛЬОРКА — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО МАЛЬОРКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Відвертий андердог цієї пари прийматиме на власному полі каталонського гіганта. Барселона виглядає дуже солідно цього сезону.

Команда Хаві втратила очки лише у стартовому турі, а в противагу цьому виграла інші поєдинки з загальним рахунком 18:1. Лише фантастична форма Реалу не дозволяє команді посісти першу сходинку. Не можна втратачи бали, бо незабаром увесь світ затамувавши подих буде очікувати на Класико.

Мальорка ж, звісно, претендує лише на збереження прописки у еліті. Почала команда доволі обнадійливо для фанатів скромного колективу та на момент написання цього тексту йде на 10-ій сходинці, тобто акурат у середині таблиці.

Багато людей насміхалося з Ведата Мурікі, котрий став одним з найбільш провальних трансферів за всю історію римського Лаціо, проте у Прімері косовський форвард реанімувався та тягне свій колектив. Минулого сезону його голясо допоміг "острівникам" подолати супротив мадридського Атлетіко (1:0), а цієї кампанії він відмітився вже у воротах суперників столичної банди — Реала (1:4).

Отже, ви розумієте чого йому не вистачає для повноти так би мовити повноцінної картини.

Останній раз Мальорка перемагала Барселону аж у 2009 році (2:1), а часи початку століття, коли скромний колектив навіть громив "кулес" на їх полі з рахунком 3:0 (сезон-1999/00) залишилися далеко у минулому.

З такою формою атакувальної групи суперника "острівників" важко розраховувати на сухий матч. Ніхто абсолютно не здивується, якщо справа взагалі завершиться розгромом.

Орієнтовні склади:

Мальорка: Райковіч — Маффео, Настасіч, Ральо, Вальєнт, Коста — Батталья, Санчес, Дані — Мурікі, Кан Ін

Барселона: Тер Штеген — Альба, Крістенсен, Гарсія, Бальде — Кесс'є, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле

Не зіграють: Грейф, Кадевере, Ндіає — Бельєрін, Депай, Кунде, Роберто, Де Йонг, Араухо

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