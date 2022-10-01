Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Атлетік в рамках поєдинку сьомого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Альмерію та здобув розгромну перемогу.

Господарі поля відправили у ворота супротивника чотири м'ячі, при цьому не пропустивши. Голами відзначились І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс та Весга.

Атлетік - Альмерія 4:0

Голи: І. Вільямс, 10, Сансет, 17, Н. Вільямс, 62, Весга, 84

Атлетік: Унаї Сімон — Де Маркос, Мартінес, Йерай Альварес (Паредес, 72), Лекуе — Дані Гарсія (Саррага, 84), Сансет (Еррера, 72) — Муніаїн (Вільялібре, 79), Вільямс, Беренгер (Весга, 7 — Вільямс.

Альмерія: Фернандо – Мендес, Елі, Бабіч, Кайкі, Акьєме – Портільо (Баптистао, 59), Робертоне (Пучмаль, 66) – Саму Кошта (Егуарас, 79), Рамазані (Дієго Соуза, 46), Лазаро (Ембар) .