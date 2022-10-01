Іспанія

Мадридський незабаром зіграє з донецьким.

У рамках сьомого туру іспанської Ла ліги мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу зіграє проти Осасуни. Але після на них очікує матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Нападник "бланкос" Карім Бензема зможе повернутись на поле на ці два поєдинки. Про це він розповів напередодні.

"Я радий повернутися в команду. Я витратив час, але встиг провести повноцінне відновлення. Почуваюся дуже добре, комфортно. Я з нетерпінням чекаю гри в неділю".

Але головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що Лука Модрич отримав травму та не допоможе Реалу у наступних матчах.

"Так, Модрич травмований. Травма не дуже серйозна, але він не зіграє із Шахтарем у Лізі чемпіонів. Він повернеться наприкінці наступного тижня".

Матч між Реалом та Осасуною відбудеться 2 жовтня о 22:00. З Шахтарем Реал зіграє 5 жовтня о 22:00.