Іспанія

Завершився поєдинок Ла Ліги.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги Кадіс вдома приймав Вільярреал.

У першому таймі гості домінували, як і передбачалося до матчу. Кадіс створив лише один момент. У другому таймі ситуація особливо не змінилась. Вільярреал мав декілька крутих нагод, у той час як Кадіс не бив у створ воріт зовсім.

Під кінець гри арбітр видалив захисника Кадіса Карселена, але клуб втримав нічию — 0:0.

Кадіс — Вільярреал 0:0

Кадіс: Ледесма — Карселен, Ернандес, Чуст, Еспіно — Алехо (Сальдуа, 90+2), Сан Еметеріо (Перес, 59), Алькарас (Марі, 69), Бонгонда (Лосано, 59) — Собріно, Негредо (Алекс, 59).

Вільярреал: Рульї — Педраса, Торрес, Альбіоль, Феменія — Коклен (Данжума, 67), Парехо, Капу, Баена — Джексон (Чуквезе, 83), Ло Чельсо (Моралес, 83).

Попередження: Алькарас, Алехо, Рульї, Коклен, Баена.

Вилучення: Карселен