Іспанія

Датський захисник травмувався у поєдинку з Інтером.

Барселона ризикує втратити ключового центрбека перед принциповим поєдинком з Реалом.

Андреас Крістенсен не зміг продовжити матч, поступившись місцем на полі Жерару Піке.

Попереднє обстеження виявило в датського гравця розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба, що може виключити його з гри на декілька тижнів.

Крістенсен є вагомою втратою для центру захисту каталонців, проте потрібно зачекати на остаточний вердикт.

Нагадаємо, що команда Хаві поступилася міланському Інтеру.