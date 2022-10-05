Датський захисник травмувався у поєдинку з Інтером.
Андреас Крістенсен
05 жовтня 2022, 11:06
Барселона ризикує втратити ключового центрбека перед принциповим поєдинком з Реалом.
Андреас Крістенсен не зміг продовжити матч, поступившись місцем на полі Жерару Піке.
Попереднє обстеження виявило в датського гравця розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба, що може виключити його з гри на декілька тижнів.
Крістенсен є вагомою втратою для центру захисту каталонців, проте потрібно зачекати на остаточний вердикт.
Нагадаємо, що команда Хаві поступилася міланському Інтеру.