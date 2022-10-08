Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Атлетіко прийме Жирону на власному стадіоні.

АТЛЕТІКО — ЖИРОНА

СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 17:15. СТАДІОН ЦИВІТАС МЕТРОПОЛІТАНО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Перемога над кризовою Севільєю дозволила Атлетіко впритул наблизитися до зони Ліги чемпіонів, де на четвертій сходинці знаходиться Бетіс. Потрібно перегравати каталонську Жирону вдома.

Мадридці на тижні сенсаційно програли Брюгге та помітно погіршили свої шанси на вихід до плей-оф. Подібні речі почали частенько траплятися із командою останнім часом, проте варто згадати хоча б останній сезон, де перед останніми турами все також було безнадійно, але команда зуміла виплисти.

Найбільш негативним фактом є те, що столичний колектив не може дати відпочити більшості лідерів у чемпіонаті, бо це може коштувати очок. Жирона, хоча й є непростим та цупким суперником, виглядає серйозною перепоною на шляху хлопців Сімеоне.

У шести попередніх поєдинках із каталонцями "матрацники" здобули лише одну перемогу. У квітні 2019 року вони обіграли суперника 2:0 у Мадриді завдяки голам Дієго Годіна та Антуана Грізманна.

Окрім цього, не було в Атлетіко й поразок — п'ять нічиїх, у тому числі розвеселі 3:3 у Кубку у сезоні-2018/19.

Жирону ж багато експертів називали чітким кандидатом на виліт, проте наразі каталонці доводять протилежне. Так, лише сім очок після декількох турів — це малувато, та команда хоча б намагається грати у футбол, на відміну від деяких конкурентів, та ще й забила 10 м'ячів, тож точно дасть бій фавориту.

Відібрати очки у Атлетіко історично просто. До того ж це може додати клубу впевненості перед важливим відрізком, який вмістить в себе ігри проти конкурентів за виживання.

Орієнтовні склади:

Атлетіко: Облак — Рейнілду, Савіч, Хіменес — Моліна, Коке, Вітсель, Де Пауль, Феррейра Карраско — Грізманн, Мората

Жирона: Мартін — Бернардо, Техада, Буено — Мартінес, Гарсія, Ромеу, Гутьеррес — Вальєхо, Кастельянос, Рікельме

Не зіграють: Льоренте, Регілон, Феліпе — Гарсія, Кебе, Лопес, Сайс

Під питанням: .. — Рейнієр