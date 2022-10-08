Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.
Гетафе Реал
08 жовтня 2022, 08:20
Головний поєдинок туру у Прімері відбудеться на Колісеумі.
ХЕТАФЕ — РЕАЛ
СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН КОЛІСЕУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ЛАОС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
В Реала все стабільно. Стабільно добре. Так, минулого вікенду вперше в сезоні (взагалі, а не лише у Прімері) втратили очки, проте нічия із Осасуною була доволі нелогічна та випадкова, а ось у Лізі чемпіонів мадридці впевнено перемогли Шахтар, тим самим довівши попередню тезу.
Єдиний, до кого виникають питання у вболівальників — Андрій Лунін, котрий не виручив із памплонцями та після не самого сильного постріла Олександра Зубкова, за що отримав порцію критики. Куртуа ще не повернувся, отже в українця є шанс на реабілітацію.
Втрачати пункти на Колісеумі не можна, бо попереду "вершкових" чекає головна страва — Класіко. Враховуючи неймовірну форму Барселони саме у місцевому чемпіонаті глядачів очікує запекла боротьба за футбольний престол у Іспанії.
Втім, Хетафе виглядає подібним колективом до Райо, який створив проблеми каталонцям у турі номер один. Саме на виїзді з підмадридцями Реал грає неоднозначно — у останніх п'яти зустрічах 2 перемоги, була й одна поразка.
Хетафе лише нещодавно здобув перші перемоги, але це все ж таки не провальний старт імені минулої кампанії. Тоді здобути бажані дорогоцінні пункти вдалося лише у 12-му турі.
Лідери команди на місці, а особливо варто очікувати шоу від Енеса Унала — лідера нападу скромного колективу. Турок став автором переможного м'яча "городян" у останньому домашньому протистоянні з Реалом.
Орієнтовні склади:
Хетафе: Сорія — Альварес, Дуарте, Даконам — Суарес, Арамбаррі, Сеоане, Алєнья, Ангілері — Унал, Майораль
Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос, Чуамені, Модріч — Вальверде, Родріго, Вінісіус
Не зіграють: .. — Куртуа, Себальйос
Під питанням: .. — Бензема, Родріго
прогноз 1:2