Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Головний поєдинок туру у Прімері відбудеться на Колісеумі.

ХЕТАФЕ — РЕАЛ

СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН КОЛІСЕУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ЛАОС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

В Реала все стабільно. Стабільно добре. Так, минулого вікенду вперше в сезоні (взагалі, а не лише у Прімері) втратили очки, проте нічия із Осасуною була доволі нелогічна та випадкова, а ось у Лізі чемпіонів мадридці впевнено перемогли Шахтар, тим самим довівши попередню тезу.

Єдиний, до кого виникають питання у вболівальників — Андрій Лунін, котрий не виручив із памплонцями та після не самого сильного постріла Олександра Зубкова, за що отримав порцію критики. Куртуа ще не повернувся, отже в українця є шанс на реабілітацію.

Втрачати пункти на Колісеумі не можна, бо попереду "вершкових" чекає головна страва — Класіко. Враховуючи неймовірну форму Барселони саме у місцевому чемпіонаті глядачів очікує запекла боротьба за футбольний престол у Іспанії.

Втім, Хетафе виглядає подібним колективом до Райо, який створив проблеми каталонцям у турі номер один. Саме на виїзді з підмадридцями Реал грає неоднозначно — у останніх п'яти зустрічах 2 перемоги, була й одна поразка.

Хетафе лише нещодавно здобув перші перемоги, але це все ж таки не провальний старт імені минулої кампанії. Тоді здобути бажані дорогоцінні пункти вдалося лише у 12-му турі.

Лідери команди на місці, а особливо варто очікувати шоу від Енеса Унала — лідера нападу скромного колективу. Турок став автором переможного м'яча "городян" у останньому домашньому протистоянні з Реалом.

Орієнтовні склади:

Хетафе: Сорія — Альварес, Дуарте, Даконам — Суарес, Арамбаррі, Сеоане, Алєнья, Ангілері — Унал, Майораль

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос, Чуамені, Модріч — Вальверде, Родріго, Вінісіус

Не зіграють: .. — Куртуа, Себальйос

Під питанням: .. — Бензема, Родріго