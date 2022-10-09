Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

У неділю Барселона зіграє вдома проти гостей з Сельти.

БАРСЕЛОНА — СЕЛЬТА

НЕДІЛЯ, 9 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН КАМП НОУ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона поки що складає враження гіганта лише на фоні Прімери. У Лізі чемпіонів справи команди йдуть відверто кажучи не надто добре. Втім, у перемогу в турнірі прямо зараз навряд чи хтось вірить. Ця Барса поки що перебуває на етапі розвитку, а цілий механізм ще не працює належним чином. Головне завдання каталонців на сезон — відібрати в Реала чемпіонський титул.

Лише у крайньому турі команді Хаві вдалося заскочити на першу сходинку у таблиці завдяки перемозі на острові та сенсаційної нічиєї конкурента вдома. Наразі за додатковими показниками.

У Іспанії "кулес" виносять одного суперника за іншим якщо не по результату, то за якістю футболу. З Сельтою не буде просто, проте й вона може бути по зубам.

На Камп Ноу каталонці як правило впевнено перемагають галісійців. Наприклад, 4:1 чи 5:0 у нещодавніх домашніх поєдинках. Втім, була й поразка минулого року — 1:2.

Але на цьому позитиви для Сельти закінчуються. За всю історію на Камп Ноу в рамах Прімери вона перемагала каталонський гранд лише тричі.

Клуб доволі нерівно виглядає цього сезону, а Атлетіко, одному з місцевих грандів, поступився 1:4. Словом, справи вказують на впевнену перемогу "синьо-гранатових", проте враховуючи кадрові втрати суперника галісійці точно здатні створити проблеми.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген — Роберто, Піке, Гарсія, Бальде — Гаві, Бускетс, Педрі — Фаті, Левандовські, Дембеле

Сельта: Марчесін — Мальо, Айду, Нуньєс, Галан — Бельтран — Родрігес, Вейга, Перес — Ларсен, Аспас

Не зіграють: Араухо, Бельєрін, Депай, Кесс'є, Крістенсен, Кунде — ..

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