Іспанія

Ветеран Атлетіка може змінити клубні барви.

Під час літнього трансферного вікна Барселону пов’язували з Іньїго Мартінесом з Атлетіка, коли не перейде Жюль Кунде, але чутки про майбутнє баска продовжують з’являтися.

Незважаючи на те, що на рахунку Мартінеса вже п'ять центральних захисників, Мартінеса нещодавно зв'язували з переходом до Барселони в січні. Його контракт закінчується наступного літа, і, схоже, гравець сам зацікавлений у зміні обстановки.

Як повідомляє Sport, Мартінес і Барселона близькі до домовленості про особисті умови, але в січні угода не відбудеться. Барселона має намір залучити Іньїго, лише якщо це буде безкоштовний трансфер, і не буде витрачати на нього гроші протягом зимового вікна.

Деталі з віковим гравцем будуть обговорюватися.

Барселона закінчила минулий сезон із прибутком майже у 100 міліонів євро.