Іспанія

Мадридська команда зуміла здолати свого опонента.

У рамках восьмого туру чемпіонату Іспанії Реал вирушив на виїзд до Хетафе.

У стартовому складі гостей втретє поспіль вийшов українець Андрій Лунін, який провів на полі 90 хвилин.

Гол на третій хвилині матчу від Мілітао дозволив мадридській команді перемогти та набрати три очки.

Зазначимо, що для Луніна це перший матч у складі Реалу, коли він не пропустив у свої ворота.

Хетафе — Реал 0:1

Гол: Мілітао, 3.

Хетафе: Сорія – Суарес, Дуарте, Мітрович, Джене, Ангілері (Амаві, 83) – Оленья (Порту, 66), Мілья, Альгобія (Валенсіано, 83) – Майораль (Мунір, 66), Унал (Латаса, 86).

Реал: Лунін – Карвахаль, Мілітао (Начо, 83), Рюдігер, Алаба – Модріч, Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 83) – Вальверде, Родріго (Діас, 89), Вінісіус Жуніор

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