Несподівані заяви від двох легендарних футболістів.
Ікер Касільяс, Twitter
09 жовтня 2022, 16:30
Колишній воротар збірної Іспанії та мадридського Реала Ікер Касільяс у Соцмережі Twitter заявив про свою орієнтацію.
"Сподіваюсь ви поважаєте мене. Я — гей", — написав Касільяс.
"Настав час розповісти нашу історію, Ікер", — відповів на його пост легенда Барселони Карлес Пуйоль.
Підтримав футболістів форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе: "Не соромся це сказати", — з хетшегом GayGang.
Як ви вважаєте, це жарт від футболістів чи справжній камінг-аут?
У 2021 році Ікер Касільяс розлучився із своєю жінкою Сарою Карбанеро після п'яти років спільного життя.