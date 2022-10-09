Іспанія

Несподівані заяви від двох легендарних футболістів.

Колишній воротар збірної Іспанії та мадридського Реала Ікер Касільяс у Соцмережі Twitter заявив про свою орієнтацію.

"Сподіваюсь ви поважаєте мене. Я — гей", — написав Касільяс.

"Настав час розповісти нашу історію, Ікер", — відповів на його пост легенда Барселони Карлес Пуйоль.

Підтримав футболістів форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе: "Не соромся це сказати", — з хетшегом GayGang.

Як ви вважаєте, це жарт від футболістів чи справжній камінг-аут?

У 2021 році Ікер Касільяс розлучився із своєю жінкою Сарою Карбанеро після п'яти років спільного життя.