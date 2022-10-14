Португалець залишиться у Мадриді.
Жоау Феліш
14 жовтня 2022, 09:30
Ситуація навколо Феліша стрімко набирає негативних обертів.
Незважаючи на те, що Атлетіко не зміг перемогти Брюгге в середу і таким чином поставив під сумнів свою подальшу участь у Лізі чемпіонів, головною темою для розмови була португальська суперзірка.
Жоау залишився на лаві запасних і відверто продемонстрував своє невдоволення рішенням Сімеоне, жбурнувши манішку на полі.
Втім, мадридці не розглядають його продаж у січні.
Феліш, не дивлячись на потенційний конфлікт, сповнений рішучості вибороти місце у старті.