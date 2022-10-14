Іспанія

Талановитий півзахисник може повернутися до Каталонії раніше потрібного.

Барселона може незабаром повернути Ніко Гонсалеса з оренди у Валенсію.

Представники Барселони Жоан Лапорта та Матеу Алемані зустрілися з суперагентом Жорже Мендешем у четвер.

Серед питань, які обговорювали в тепер відомому ресторані Via Veneto, був Ніко Гонсалес. Як повідомляється, Барса розглядає можливість відкликати Ніко з оренди.

Ніко залишив рідний клуб цього літа через побоювання, що в нього буде недостатньо ігрової практики, однак під керівництвом Дженнаро Гаттузо у нього все також пішло не за планом.

За останні три матчі півзахисник відіграв лише 40 хвилин, в останній з яких проти Осасуни був виключений зі складу. Крім того, він є футболістом центру, якого Гаттузо найменше використовував.

Цілком можливо, що Барселона розглядає ще одну оренду для нього. Конкуренція в півзахисті все ще жорстка, і Франк Кесс'є зіграв лише на 34 хвилини більше, ніж Ніко. Так само Хаві Ернандес може розглядати Ніко як варіант заміни Серхіо Бускетса після слабкої гри проти Інтера.