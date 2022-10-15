Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Атлетік на власному полі прийматиме Атлетіко.

АТЛЕТІК БІЛЬБАО — АТЛЕТІКО МАДРИД

СУБОТА, 15 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН САН-МАМЕС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОРХЕ ВАСКЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



У Більбао зустрінуться колективи, що йдуть фактично пліч-о-пліч. Атлетік цього сезону потрібно приєднувати до чолових команд Ла Ліги, бо це вже не ті хлопці, що не претендували на єврокубки останній сезон.

Атлетіко ж погано крокує Лігою чемпіонів та ризикує зосередитися на чемпіонаті дуже скоро. Принаймні з такою формою Порту та туманним поки що леверкузенським Баєром.

"Леви" ж не мають подібних проблем. Із Марселіно не вигоріло, не біда, покликали старого / доброго Ернесто Вальверде, який є справжньою іконою місцевих вболівальників. Саме за цього наставника команда добилася останніх успіхів, як-то перемога у суперкубку Іспанії та дебют у чемпіонській лізі. Спрагла торсида жадає нових звитяг клубу. Побачимо.

Про Атлетіко ми постійно говоримо у оглядах турів Прімери. Колектив Сімеоне далі лихоманить, а шанси на чемпіонство цього сезону доволі мізерні. Воно й не дивно. Грає він дуже й дуже нестабільно, проте це все ще Атлетіко.

Насправді, у цьому протистоянні перевага мадридців не така й величезна. У 170 поєдинках чемпіонату 63 рази перемогу святкував Більбао, 76 – "матрацники". 254 голи забили перші, 268 – другі.

Навіть за середнім показником голів та найбільших перемог практично рівність. Що цікаво, АБ виграв з рахунком 6:0 у 1942-му році, а суперник найбільшу звитягу оформив у 1940-му (5:0).

Ця дуель є домашньою. 44 перемоги Атлетіка вдома проти 25 у Атлетіко. Останній раз мадридці святкували на Сан-Мамесі аж півдесятка років тому, коли перемогли завдяки брамкам Анхеля Корреа та Янніка Карраско.

Обидва, до речі, в строю.

Іньякі Вільямс та Ікер Муньяїн полюбляють шкодити команді Чоло, а з протилежного боку останніми поєдинками забивали абсолютно різні футболісти, що цікаво. Словом, це буде крутезна битва.

Орієнтовні склади:

Атлетік: Сімон — Маркос, Мартінес, Альварес, Лекуе — Берінгер, Гарсія, Сансет, Муньяїн — І. Вільямс, Н. Вільямс

Атлетіко: Облак — Рейнілду, Савіч, Хіменес — Моліна, Коке, Вітсель, Де Пауль, Феррейра Карраско — Грізманн, Корреа

Не зіграють: Берчіче, Вівіан, Еррера — Льоренте, Регілон, Феліпе

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