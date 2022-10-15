Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Ельче, Getty Images
15 жовтня 2022, 19:17
У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймала Ельче.
Незважаючи на дубль від Едінсона Кавані, "кажани" не зуміли здобути три очки.
Валенсія — Ельче 2:2
Голи: Кавані, 41 (з пенальті), 45+7 – Мілья, 29 (з пенальті), 65.
Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя, Габріел Пауліста, Джемерт, Гайя (Хесус Васкес, 87), Алмейда (Тоні Лато, 80), Ніко Гонсалес, Муса (Мориба, 75), Кавані (Дуро, 46), Клюйверт 87), Ліно.
Ельче: Бадія, Бігас (Дієго Гонсалес, 29), Роко (Верду, 67), Паласіос, Клерк, Кольядо (Фернандес Меркау, 46), Моренте, Маскарель, Гуті, Хосан (Понсе, 46), Мілья (Кіна, 79).
Попередження: Мамардашвілі, Паласіос, Джемерт, Хосан, Фернандес Меркау, Муса, Мілья, Бадія, Моренте.