Іспанія

Культове іспанське протистояння замайорить новими барвами.

У рамках дев’ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу прийме каталонську Барселону.

Підопічні Карло Анчелотті та Хаві Ернандеса в цьому сезоні ще жодного разу не поступались на внутрішній арені, маючи однакову кількість балів на верхівці турнірної таблиці, здобутих за вісім попередніх поєдинків — по 22.

Посеред тижня Реал зіграв унічию з донецьким Шахтарем (1:1) у Лізі чемпіонів УЄФА, а каталонська Барселона розписала мирову проти міланського Інтера (3:3).

Онлайн-трансляція матчу Реал — Барселона

Букмекери менше вірять у Барселону, даючи на перемогу каталонців показник 2,95. На перемогу мадридської команди, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 2,35, а на нічийний результат — 3,65.

Матч Реал — Барселона відбудеться 16 жовтня о 17:15. Гру розсудить Хосе Марія Санчес Мартінес.