Іспанія

Португалець та Атлетіко близькі до розірвання стосунків.

Ситуація навколо Жоау Феліша у Атлетіко погіршується з кожним днем.

Португалець виходив у старті з початку цього сезону, проте ближче до середини осені почав частіше опинятися у запасі. Проти Атлетіка Феліш знову був на лаві запасних і вийшов лише на останні вісім хвилин.

Фабріціо Романо окреслив ситуацію наступним чином:

"Ситуація напружена, тому що Жоау Феліш хоче грати більше, а Дієго Сімеоне зараз довіряє іншим гравцям. Мадридський Атлетіко наполягає на тому, що не має наміру продавати гравця, оскільки є клаусула відступних у розмірі 350 мільйонів євро".

Я знаю, що влітку були деякі спекуляції з боку Манчестер Юнайтед, але з ними не було нічого прогресивного чи конкретного".

Нагадаємо, що гравець лишився незадоволеним непотраплянням у склад на матч проти Брюгге.