Іспанія

Іспанські гранди хочуть придбати канадського захисника.

Барселона також разом із Реалом побореться за Альфонсо Девіса.

У канадця все ще є діючий контракт до 2025 року, отже обом іспанським грандам буде дуже важко витягнути його з Баварії.

Проте Альфонсо може зажадати вищої заробітної плати, що можуть запронувати мадридці чи каталонці.

Ймовірно, найближчим літом Барселона також шукатиме лівого захисника. І Маркос Алонсо, і Жорді Альба не молоді, до того ж ветеран Барси впав у немилість керівництва клубу. Контракт першого закінчується у 2023 році, а другого – у 2024 році, тоді як Алехандро Бальде ще не завоював повної довіри Хаві.

У Реала є Давід Алаба та Ферлан Менді, проте ще одна опція може не завадати мадридцям. Австрієць більше виступає у центрі, а Менді показав себе добре, проте є потенціал покращити цю позицію.