Іспанія

Канадець може продовжити кар'єру в Мадриді.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс зацікавив мадридський Реал. Про це повідомляє Marca.

За даними джерела, мадридський клуб уважно стежить за 21-річним канадцем, трансферна ціна якого становить 70,00 млн €. Контракт футболіста з "роттен" розрахований до 2025 року.

Нагадаємо, Девіс перейшов до Баварії у 2019 році з Ванкувера. Мюнхенці заплатили за футболіста 10,00 млн €. В цьому сезоні Альфонсо провів 12 матчів у всіх турнірах та віддав 2 гольові передачі.

Додамо, що в неділю відбудеться матч між Реалом і Барселоною в рамках Ла Ліги. Початок зустрічі - 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.