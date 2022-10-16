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Реал Мадрид — Барселона, getty images
16 жовтня 2022, 19:42
У центральному матчі дев'ятого туру цього розіграшу іспанської Ла Ліги мадридський Реал зумів обіграти каталонську Барселону.
Підопічні Карло Анчелотті відправили у ворота принципового суперника три м'ячі, тоді як команда Хаві залишилася задовольнятися єдиним голом у виконанні Феррана Торреса.
Огляд матчу:
Реал Мадрид – Барселона 3:1
Голи: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родріго, 90 з пенальті — Ферран Торрес, 83.
Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль (Рюдігер, 88), Алаба, Мілітао, Менді — Модріч (Камавінга, 78), Кроос, Тчуамені — Вальверде, Бензема (Асенсіо, 88), Вінісіус Жуніор (Родріго, 85).
Барселона: тер Штеген — Роберто, Кунде, Ерік Гарсія, Бальде (Альба, 60) — Бускетс (Гаві, 60), де Йонг, Педрі (Кесс'є, 83) — Левандовські, Дембеле (Фаті, 73), Рафінья (Ферран Торрес, 60).
Попередження: Вінісіус Жуніор, 30, Модріч, 75 — Гаві, 81, Кесс'є, 90.