Іспанія

Бельгієць вже відновився після хвороби.

У Ель-Класіко проти Барселони на Сантьяго Бернабеу ворота мадридського Реала захищав український воротар Андрій Лунін. Незважаючи на один пропущений гол, кіпер зіграв досить непогано, здійснивши чотири непогані сейви.

Але вже сьогодні, 17 жовтня, до тренувань повернувся основний воротар мадридців Тібо Куртуа. Кіпер зранку приїхав на базу клубу та провів роботу із основною групою гравців.

Потім бельгієць разом із Карімом Бензема вилетів у Францію, де буде присутнім на церемонії нагородження Золотого м'яча. Саме Куртуа претендент на нагороду найкращий воротар року.

Останній раз Тібо виходив на поле 18 вересня у матчі Ла Ліги проти Атлетіко. З того дня його тривожили болі у районі сідничного нерва.

Раніше повідомлялось, що Реал запропонував Андрію Луніну новий контракт.