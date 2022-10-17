Іспанія

Іспанець може перебратися в АПЛ.

Ньюкасл розглядає різні варіанти посилення складу вже найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, "сороки" націлилися на півзахисника мадридського Реала Марко Асенсіо.

Зазначимо, що минулого сезону Асенсіо забив 12 голів і зробив дві результативні передачі у 42 матчах за Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, що іспанський півзахисник також допускає можливість залишитись в Ла Лізі, але перейти до Барселони.