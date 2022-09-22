Іспанія

Півзахисник Реала готовий до скандального переходу.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо дав коментар щодо свого майбутнього. Іспанець допускає, що може перейти до Барселони.

"Якщо чесно, я не знаю, чи хоче Барселона мене підписати. На мене виходили багато інших клубів такого масштабу. Я не думав про це і не оцінював варіант із Барселоною. Навколо мене багато чуток, розмов, і це нормально.

Через сім місяців я можу підписати контракт із будь-яким клубом. Багато команд виходять на мене, а в майбутньому вони робитимуть ще конкретніші пропозиції. Зараз я не можу відповісти на питання про Барселону", — наводить слова Асенсіо Marca.

Цього сезону півзахисник провів на полі 47 хвилин у чотирьох матчах і забив 1 гол, який став 50-м за мадридський Реал.