Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється дебют Сампаолі та синхронні перемоги двох лідерів.

Результати туру

Атлетіко здобув непросту перемогу у Більбао

Як ми писали у традиційному "напередодні", виїзди до Більбао традиційно є доволі важкими для мадридців. Втім, цього разу вони справилися.

Сімон — де Маркос, Альварес (Вівіан, 86), Мартінес, Лекуе — Сансет (Заррага, 80), Весга (Д. Гарсія, 86), Ніко (Вільялібре, 80), Муніаін (Р. Гарсія, 67), Беренгер — Вільямс

Облак (Грбич, 69) — Мандава, Хіменес, Савіч, Моліна, Лемар (Феліш, 82), Де Пауль (Корреа, 69), Кондогбія, Коке (Вітсель, 82) — Грізманн, Мората (Сауль, 69)

Гості забили вже на перших хвилинах матчу, проте Альваро Мората перед взяттям воріт підштовхнув у спину Єрая Альвареса, тож арбітр його відмінив.

Іспанець не сильно засмутився через це, оформивши асист на Антуана Грізманна у другій половині зустрічі. Француз чітко пробив у ближній кут, що називається, на досвіді.

Що цікаво, то був перший та останній постріл Атлетіко у площину воріт за 90 хвилин. Атлетік в чотири рази перевершив команду зі схожою назвою за кількістю ударів по воротах, проте нічого з цього не витиснув.

Шкода симпатичний колектив Вальверде, який заслуговував набрати пункти того вечора. Якби не фантастичний Облак, бути біді.

Отже, мадридці обійшли Більбао та закріпилися у зоні Ліги чемпіонів.

Окрім футболу поєдинок на Сан-Мамесі запам'ятався свинською поведінкою декого з місцевих вболівальників. Відбиті фанати на одному з секторів вивісили прапори срср та днр, тим самим підтримавши країну-агресора. Це не перша політична акція фанатів (хоча ні, це слово може образити справжніх вболівальників), котрі й раніше подібним чином висловлювались на різні теми. Сподіваємося, що кожного винуватця цього позориська жорстко покарає клуб.

Ель-Классіко

Іспанське Класичне вийшло практично без інтриги. Наразі суперники знаходяться на різних стадіях розвитку.

Лунін — Карвахаль (Рюдігер, 88), Алаба, Мілітао, Менді — Модріч (Камавінга, 78), Кроос, Тчуамені — Вальверде, Бензема (Асенсіо, 88), Вінісіус Жуніор (Родріго, 85)

тер Штеген — Роберто, Кунде, Ерік Гарсія, Бальде (Альба, 60) — Бускетс (Гаві, 60), де Йонг, Педрі (Кесс'є, 83) — Левандовські, Дембеле (Фаті, 73), Рафінья (Ферран Торрес, 60)

Так-так, це не якийсь штамп. І ні, я не хейтер Барселони. Просто каталонці дійсно поки що далекі від цілісної картини під керівництвом Хаві. Минулої весни сталися 4:0 на Барнабеу і команда дійсно зіграла неймовірний матч, проте цього разу сильніше був вже Реал. І це не дивно.

Деякі сумніви в фанатів Мадрида були лише стосовно воротарської позиції, але в Андрія Луніна, за виключенням фінального та вирішального відрізку, коли Барса відверто притиснула "бланкос", роботи практично й не було.

А коли українцю доводилося вступати у гру, то він виглядав блискуче. 4 сейви, що на контрасті із Марк-Андре тер Штегеном (1 сейв) змушує похвалити воротаря національної збірної України. Фактично цей поєдинок був першим дуже суворим екзаменом, бо раніше Лунін діставав шанс або у національному кубку, де Реал практично завжди грав в півноги, або в матчах чемпіонату, коли справу із титулом було вирішено. А тут ціле Ель-Классіко. Гадаємо, якби Андрій провалив матч, його період на Барнабеу був би практично закінчений. А так, навіть готують новий контракт. Непогано.

Карло Анчелотті налаштував своїх хлопців на запеклий бій. Реал намагався грати по супернику персонально, спеціально залишаючи одного з захисників "кулес" без опіки. Таким чином, Кунде або Гарсія отримували менше адресатів у глибині, а через центр Барселона атакує пасивно. Вже всі встигли вивчити данну слабість. У Лізі чемпіонів це також було помітно.

Закрити ж Левандовські також не було проблемою. У першому таймі Роберт таки отримав момент, коли гості розгорнули нетипову атаку у декілька дотиків, що дещо знешкодило персональний захист господарів, проте поляк промазав на дальньому куті.

До речі, стосовно Роберта. Классіко в черговий раз підкинуло дров у пічку мислення, що цей гравець не вирішує у великих та статусних протистояннях. І в цьому є доля правди. Леві дуже корисний в підіграші, проти Реала він активно допомагав у півзахисті, сідав глибше та допомагав у розвитку атак, що видно на тепловій карті нижче.

Проте 6 ударів та 0 голів — це дуже мало у контексті надпринципового поєдинку з Реалом. Красивий асист п'ятою на Феррана Торреса зараховується та потрібно було забивати й самому.

А ось Карім Бензема, який вчора таки виграв Золотий м'яч, не має подібних проблем. Француз й відкрив рахунок. Відмітимо феноменального Тоні Крооса, який втримався на ногах у протиборстів з Бускетсом та встиг віддати передачу між лініями на Вінісіуса. Другий гол записав на свій рахунок Феде Вальверде. Барселоні довелося пласуватися до свої воріт, тож вона втратила зону підбора, звідки уругваєць наніс більярдний постріл без шансів для Марк-Андре.

Другий тайм пройшов під диктовку "вершкових", проте ендшпіль цілком залишився за "синьо-гранатовими". Ну, якщо не рахувати епізод з пенальті, котрий заробив та реалізував Родріго, що вийшов на заміну. Каталонці мали свої нагоди та їми не скористалися. А ось суперник не був таким добрим та щедрим.

Черговий великий матч Хаві та його Барселона провалили. Колись Легенда Барси знайде баланс у грі своєї команди, проте це вже зовсім інша історія. Реал ж в порядку. В повному.

Коротко про інші матчу туру:

- Райо та Хетафе голи забити не зуміли (0:0). Головними діючими обличчями стали воротарі Столе Дімітрієвські та Давід Сорія.

- Жирона та Кадіс провели дуже драматичну кінцівку (1:1). На початку другого тайму Алекс Фернандес відкрив рахунок, проте на 90+12 хвилині каталонці заробили та реалізували пенальті завдяку зірковому ветерану Крістіану Стуані.

- Валенсія та Ельче зіграли у результативну нічию (2:2). Едінсон Кавані оформив дубль та став четвертим латиноамериканцем, який забивав у чотирьох топових європейських лігах цього століття, проте йому відповів Пере Мілья, також дублем.

- Севілья здобула мінімальну перемогу на острові (1:0). Мальорка стала лише другою жертвою андалусців цього сезону, а єдиного гола забив Неманья Гудель (та ще й як красиво).

- Реал Сосьєдад обіграв Сельту на її ж полі (2:1). Баски забили по голу в кожному з таймів.

- Еспаньйол мінімально здолав Вальядолід (1:0). Героєм зустрічі став Хоселу, який чітко вразив ворота головою.

- Бетіс обіграв Альмерію та потрапив до зони Ліги чемпіонів (3:1). Дублем відмітився переможець Євро-2016 Вільям Карвалью.

- Вільярреал вдома переграв Осасуну (2:0). Дуплетом відмітився нещодавно повернувшийся після пошкодження Арно Данжума.

Цікаві факти та статистика:

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 9-го туру

Неманья Гудель (Севілья)

Феде Вальверде (Реал)

Поза конкуренцією

Арно Данжума (Вільярреал) та його розкішний голясо п'ятою

Найкращий гравець 9-го туру

Едінсон Кавані (Валенсія) / Пере Мілья (Ельче) – дуплети у непоганому очному матчі (2:2)

Неманья Гудель (Севілья) – переможний голясо у ворота Мальорки (1:0)

Антуан Грізманн (Атлетіко) – переможний голясо у ворота Атлетіка (1:0)

Карім Бензема та Феде Вальверде (Реал) – голи, що подарували Мадриду перемогу у Классіко з каталонцями (3:1)

Вільям Карвалью (Бетіс) – вирішальний дуплет у ворот Альмерії (3:1)

Символічна збірна 9-го туру

Таблиця після 9-го туру

# И О 1 Реал Мадрид 9 25 2 Барселона 9 22 3 Атлетіко 9 19 4 Бетіс 9 19 5 Реал Сосьєдад 9 19 6 Атлетік 9 17 7 Вільярреал 9 15 8 Валенсія 9 14 9 Осасуна 9 13 10 Райо Вальєкано 9 11 11 Сельта 9 10 12 Мальорка 9 9 13 Еспаньйол 9 9 14 Севілья 9 9 15 Жирона 9 8 16 Хетафе 9 8 17 Вальядолід 9 8 18 Альмерія 9 7 19 Кадіс 9 6 20 Ельче 9 3



Розклад 10-го туру Прімери