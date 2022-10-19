Іспанія

Незалученим до участі на мундіалі виконавцями буде чим себе потішити.

Унікальний випадок із проведенням чемпіонату світу посеред європейського футбольного року спричинить чималу павзу в проведенні регулярних змагань.

Однак клуби, що дуже ретельно підходять до складання власних розкладів, усе одно зуміли знайти, чим саме заповнити прогалини між офіційними матчами, окрім звичайних тренувань для гравців, які не братимуть участь у світовій першості в Катарі.

Зокрема, іспанська преса повідомляє, що представники Ла Ліги, Бетіс, Вільярреал та Кадіс, уже запланували собі в розкладі закордонні турне.

"Зелено-білі" вирушать аж до Аргентини, де гратимуть товариський матч проти Рівер Плейта, після чого навідаються на батьківщину їхнього головного тренера Мануеля Пеллегріні, Чилі, заради зустрічі з місцевим Коло Коло.

У той самий час, "жовта іспанська флотилія" в складі Вільярреала та Кадіса спільними зусиллями долучиться до проведення виставкових матчів у Туреччині проти Фенербахче та Галатасарая, до яких згодом може долучитись ще один досі неназваний колектив.

Усі матчі заплановані на листопад, проте наразі не мають чіткої дати.

Варто зауважити, що команди також хотіли б відвідати Мексику та США, однак місцеві клуби виділили для проведення контрольних поєдинків лише грудень, що не відповідало побажанням європейських представників.