Іспанія

Гравець ейндховенців може стати заміною Бускетса.

Найближче майбутнє Серхіо Бускетса у Барселоні залишається незрозумілим.

Каталонці придивлялися до численних варіантів, серед яких фігурували також Нголо Канту та Юрі Тілеманс.

Проте погляд клубу прямо зараз направлений далеко за межі топових чемпіонатів. Барса цікавиться гравцем ПСВ Ібрагімом Сангаре.

24-річний івуарієць переїхав до Ередивізі у 2020 році та вразив багатьох під керівництвом Рогера Шмідта минулого сезону. Цього літа Рууд ван Ністелрой очолив ПСВ, а Сангаре продовжив свою угоду до 2027 року.

З огляду на те, що його пов’язували з переходом до Прем’єр-ліги, і згадувалися пропозиції на суму близько 46 мільйонів євро, точна вартість футболіста наразі невідома.

Нагадаємо, що Хаві не зовсім позитивно висловився стосовно грии деяких лідерів.