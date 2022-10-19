Іспанія

Завершились два поєдинки чемпіонату Іспанії.

Аспас, який не забив два пенальті, Getty Images

Аспас, який не забив два пенальті, Getty Images

У рамках десятого раунду іспанської Ла Ліги закінчились два поєдинки.

Вальядолід у домашньому поєдинку приймав Сельту.

На 32 хвилині першого тайму Меса вивів господарів уперед. Але за декілька хвилин до перерви гості зрівняли зусиллями Арнаїса.

Проте у другому таймі другий гол забив Фернандес. Леон, який вийшов на заміну, згодом оформив дубль, при цьому не забивши пенальті.

Яго Аспас міг скоротити відставання у рахунку, але це був не день Сельти. Перший пенальті Аспасом не був реалізований, проте арбітр дав право перебити 11-метровий. Але і другий раз він не переграв воротаря.

Вальядолід - Сельта 4:1

Гол: Меса, 32, Фернандес, 62, Леон, 74, 80 — Арнаїс, 43

Нереалізовані пенальті: Леон, 78, Аспас, 86, 88

Вальядолід: Масіп — Фернандес, Феддаль, Санчес (Ель-Ямік, 72), Роза, Оласа — Агуадо, Меса (Малса, 82), Перес (Плано, 60) — Гвардіола (Леон, 60), Вайссман (Плата, 72).

Сельта: Марчесін — Галан, Мінгеса, Айду, Мальйо — Тапія (Вейга, 67), Серві (Перес, 67), Бельтран, Арнаїс — Аспас, Ларсен.

Попередження: Арнаїс.

У паралельному матчі Кадіс вдома приймав Реал Бетіс.

Цілком рівна гра від команд як у першому, так і у другому таймах. Бетіс, який вважався абсолютним фаворитом, так і не зміг дотиснути господарів. При цьому команда Пеллегріні могла й програти.

Кадіс — Бетіс 0:0

Кадіс: Ледесма — Сальдуа (Карселен, 53), Фалі, Мбає, Арсамендія (Еспіно, 73) — Бонгонда (Собріно, 73), Сан Еметеріо (Алькарас, 46), Фернандес (Марі, 79), Окампо — Перес, Лосано.

Бетіс: Браво — Міранда, Гонсалес, Песселья, Руібал — Карвальо (Каналес, 60), Родрігес, Родрі (Гвардадо, 79), Хоакін (Крус, 68), Енріке (Сабалі, 82) — Хосе (Іглесіас, 68).

Попередження: Алькарас, Каналес.



Видалення: Каналес.