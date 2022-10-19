Іспанія

Мадридський клуб здобув чергову перемогу в чемпіонаті Іспанії.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги мадридський Реал у гостях зустрічався із Ельче.

На шостій хвилині володар Золотого м'яча Карім Бензема вразив ворота Бадії, але арбітр, передивившись повтор голу, помітив офсайд.

Проте за п'ять хвилин гості забили вже чистий гол. Точний та сильний удар Вальверде вразив лівий кут воріт — 0:1.

На 26 хвилині Реал знову святкував забитий гол. Але знову втрутився арбітр та відмінив гол Алаби після відеоповтору. І це був не останній подібний момент.

На 61 хвилині Бензема забив, але зробив це з офсайду. Карім вже з посмішкою сприйняв це рішення VAR. Проте піти з поля без голу йому не судилося. На 75 хвилині від прийняв м'яч у штрафному та переграв Бадію.

Крапку поставив Марко Асенсіо. Вінгер вийшов на поле на 80 хвилині і забив третій гол на 89 після передачі від Родріго, який зробив другий асист.

Ельче — Реал 0:3

Голи: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсіо, 89

Ельче: Бадія — Маскарель (Кіна, 80), Верду, Паласіос, Клерк — Бігас, Тете, Гуті (Хосан, 62), Мілья, Меркау (Гумбау, 62) — Боє (Понсе, 80).

Реал: Лунін — Алаба (Начо, 89), Рюдігер, Мілітао, Карвахаль (Васкес, 88) — Модрич (Чуамені, 62), Кроос (Камавінга, 80), Вальверде, Вінісіус (Асенсіо, 80), Родріго — Бензема.

Попередження: Клерк, Рюдігер.