Іспанія

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Мадридський Реал у рамках десятого туру іспанської Ла Ліги проводив гостьовий матч на полі Ельче.

Для українського голкіпера Андрія Луніна ця гра стала черговою нагодою проявити власні здібності на тлі відновлення основного голкіпера "бланкос" Тібо Куртуа від важкої травми.

Ще в першому таймі команда Карло Анчелотті зуміла впоратись із власними суперниками, організувавши одразу три влучні постріли в їхні ворота, проте потенційні голи Каріма Бензема та Давіда Алаби були скасовані, на відміну від результативного пострілу Федеріко Вальверде.

Після перерви нещодавно проголошений володар Золотого м’яча забив ще одного разу, проте знову потрапив до офсайду, але вже на завершення поєдинку все ж таки в межах правил уразив чужі володіння.

Крапку ж у цьому матчі поставив Марко Асенсіо, а тим часом Лунін удалою грою на лінії компенсував вади власних партнерів у захисті.

Огляд матчу:

Ельче — Реал 0:3

Голи: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсіо, 89

Ельче: Бадія — Маскарель (Кіна, 80), Верду, Паласіос, Клерк — Бігас, Тете, Гуті (Хосан, 62), Мілья, Меркау (Гумбау, 62) — Боє (Понсе, 80).

Реал: Лунін — Алаба (Начо, 89), Рюдігер, Мілітао, Карвахаль (Васкес, 88) — Модрич (Чуамені, 62), Кроос (Камавінга, 80), Вальверде, Вінісіус (Асенсіо, 80), Родріго — Бензема.

Попередження: Клерк, Рюдігер.

Джерело: MEGOGO.