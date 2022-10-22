Іспанія

Голкіпер Реала розповів про тонкощі роботи у воротарському цеху.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа під час нещодавньої церемонії вручення Золотого м’яча-2022 був відзначений нагородою Трофей Льва Яшина, який передають найкращому голкіперу світу за останній рік.

Бельгійський виконавець після цієї урочистої події залишив коментар стосовно того, яким бачить роль голкіпера в сучасному футболі.

"Сучасний воротар більше потрібен не тільки для того, аби просто відбивати м’ячі. Тут, у Мадриді, я також повинен розпочинати атаки команди, бо саме я першою передачею вирішуватиму, як саме ми будемо вести наступ або як ми збираємося вийти з-під тиску суперника. Сьогодні голкіпер це майже плеймейкер, воротарі відіграють набагато більшу роль, аніж ви можете собі уявити.

Без хорошого воротаря ви не виграєте жодного трофея. Але під час вручення футбольних нагород про нас іноді забувають. За форварда, який забиває голи, люди проголосують швидше, аніж за воротаря. Це, до певної міри, викликає відчуття сорому. Але ми продовжимо показувати, що воротарі дійсно важливі.

Часто в заголовках у газетах пишуть лише про те, що воротар робить помилку. Як тільки він робить невелику помилку, вони вбивають його і кажуть, що гра програна через нього. Іноді ми забуваємо, що нападаючий до цього також міг згаяти п’ять-шість легких гольових моментів", — заявив бельгійський виконавець.

У цьому сезоні Тібо зіграв дев’ять матчів, три з ‘яких завершились для нього без пропущених м’ячів, а загалом він діставав м’яч із сітки шість разів.