Іспанія

Команда Альгуасіля була активною, але не забила жодного голу.

У рамках 11 раунду іспанської Ла Ліги Вальядолід вдома зустрічався із Реал Сосьєдадом.

Господарі активно розпочали поєдинок та забили на 11 хвилині, але арбітр скасував взяття воріт Мончу.

Проте за п'ять хвилин Вальядолід все ж забив чистий м'яч. Герой попереднього матчу проти Сельти Серхіо Леон переграв воротаря гостей Реміро.

Реал Сосьєдад, здавалось, відігрався у кінці матчу, але знову втрутився ВАР, який показав, що під час голу був офсайд.

Вальядолід - Реал Сосьєдад 1:0

Гол: Леон, 16

Вальядолід: Масіп — Фернандес, Ель-Ямік, Санчес (Феддаль, 67), Роза, Ескудеро — Санчес (Плата, 56), Мончу, Плано (Малса, 75) — Леон (Агуадо, 56), Вайссман (Гвардіола, 75).

Реал Сосьєдад: Реміро — Ріко, Ле Норманн, Субельдія, Горосабель — Зубіменді, Сільва (Наварро, 46), Меріно (Туррієнтес, 80), Мендес (Ільярраменді, 63) — Кубо (Марін, 74), Фернандес (Каррікабуру, 63).

Попередження: Санчес, Зубіменді, Плано, Наварро, Мендес.