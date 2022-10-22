Іспанія

Мадридці набрали чергові три бали.

Реал у рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Севілью.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті залишив Андрія Луніна в запасі, тоді як із перших хвилин зіграв Тібо Куртуа.

Реал відкрив рахунок вже на п'ятій хвилині зусиллями Луки Модрича, проте на початку другого тайму гості встановили паритет.

Команда Карло Анчелотті володіла перевагою та змогла втілити її під завісу зустрічі, забивши зусиллями Васкеса та Вальверде.

Реал — Севілья 3:1

Голи: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 — Ламела, 54

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Мілітао, Менді (Рюдігер, 77) — Модріч (Асенсіо, 77), Кроос, Тчуамені (Камавінга, 65) — Вальверде, Вінісіус, Родріго

Севілья: Буну — Монтьєль, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес — Ракітіч (Рафа Мир, 76), Олівер Торрес (Гомес, 69), Жордан — Навас (Кармона, 67), Іско (Ділейні, 76), Ламела.