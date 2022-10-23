Іспанія

Півзахисник Лаціо може незабаром змінити клуб.

У плеймейкера Лаціо Луїса Альберто замало ігрового часу цього сезону, тож він може розглянути варіант із поверненням до Іспанії.

30-річний гравець був ключовим елементом римського клубу більш-менш довгі роки. У цьому сезоні він лише тричі вийшов у стартовому складі.

Football Italia опублікував звіт GdS, який стверджує, що Альберто, швидше за все, покине Лаціо влітку. Мілан і Ювентус зацікавлені в його підписанні, але Севілья, яка хотіла підписати гравця ще влітку, також є олним з варіантом.

Інше питання, чи зможе Севілья дозволити собі заплатити великі кошти за іспанця, бо контракт Луїса закінчується у 2025 році, а Севілья вже має кілька футболістів подібних профілів у своїй команді.

Нагадаємо, що Лаціо сьогодні зіграє у матчі Серії А проти Аталанти.