Іспанія

Фахівець повернеться у клуб незабаром.

Як вже повідомлялось, колишній футболіст та тренер мадридського Реала Сантьяго Соларі близький до свого повернення в клуб.

Раніше було невідомо, яку посаду займатиме 45-річний фахівець. Але в Реалі вже визначились з його майбутніми обов'язками.

Як повідомляє Marca, найближчими тижнями Соларі буде офіційно призначений директором тренувальної бази Реала у Вальдебебасі.

У березні 2022 року Соларі залишився без роботи після того, як залишив посаду головного тренера мексиканської Америки.

Нагадаємо, що у 2018 році Соларі був головним тренером Реала, але особливих успіхів після п'яти місяців роботи він не досяг.