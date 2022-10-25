Іспанія

Івуарієць буде виставлений на трансфер.

Каталонська Барселона бажає продати свого літнього новачка Франка Кесс'є вже у січневе трансферне вікно. Про це пише El Nacional.

Тренерський штаб та керівництво "синє-гранатових" незадоволено грою івуарійця та тим, як довго він не може пристосуватись до стилю команди.

Саме тому він буде виставлений на трансфер. Його ціна на порталі Transfermarkt складає 45 мільйонів євро.

Також важливим фактором є зарплата центрального хавбека. Барселона планує скоротити свої витрати.

На рахунку гравця у цьому сезоні лише 328 зіграних хвилин (11 матчів) та один забитий гол. Його може замінити вихованець Ла-Масії Ніко Гонсалес, який зараз грає у оренді за інший іспанський клуб — Валенсію.