Іспанія

Француз може повернутися до стану Мадрида.

Люка Ернандес став одним із найдорожчих захисників в історії, коли в 2019 році перейшов з мадридського Атлетіко до мюнхенської Баварії за 80 мільйонів євро. Деякі джерела повідомляють інформацію, що Ернандес був би радий повернутися до Мадрида.

Зараз Ернандес травмований після пошкодження у матчі з Барселоною у вересні, але в попередні роки він відіграв важливу роль у баварській команді.

"Якщо одного разу виникне можливість повернутися в Атлетіко. Чому б і ні? Я б хотів, щоб це сталося. Це було б добре.

Атлетіко Мадрид — це клуб, який дав мені все. Я – продукт академії. Завжди любив цю команду. Відколи я пішов, я бажав їм усього найкращого".

Здається малоймовірним, що це станеться найближчим часом. Незважаючи на те, що зараз у нього залишилося менше двох років до закінчення контракту, наразі тривають перемовини щодо пролонгації цієї умови

Нагадаємо, що сьогодні Баварія зіграє проти Барселони, початок о 22:00.