Іспанія

19-річний футболіст хотів би частіше з'являтись на футбольному полі.

Ансу Фаті може залишити Барселону після закінчення сезону-2022/23, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, півзахисник незадоволений своїм ігровим часом. Агент гравця Жорже Мендеш попередив клуб, що вони розглянуть можливість відходу з Барселони у літнє трансферне вікно, якщо ситуація не зміниться.

Нагадаємо, що контракт Фаті з каталонським клубом розрахований до літа 2027 року, а сума його відступних складає один мільярд євро.

Цього сезону Фаті відіграв 11 матчів за Барселону в Ла Лізі, провівши на полі 364 хвилини.