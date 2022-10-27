Іспанія

Усе залежить від вибору вболівальників.

Стрімко наближається до завершення другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Іспанії знайшлось аж сім претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.

– Роберт Левандовські (Барселона) / 5 матчів (Мальорка, Мельта, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетік), 4 голи + 2 гольові передачі;

– Федеріко Вальверде (Реал Мадрид) / 5 матчів (Осасуна, Хетафе, Барселона, Ельче, Севілья), 3 голи;

– Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид) / 5 матчів (Севілья, Жирона, Атлетік, Райо Вальєкано, Бетіс), 3 голи + 2 гольові передачі;

– Серхіо Леон (Вальядолід) / 5 матчів (Хетафе, Бетіс, Еспаньол, Сельта, Реал Сосьєдад), 5 голів;

– Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) / 5 матчів (Жирона, Вільярреал, Сельта, Мальорка, Реал Вальядолід), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Ісі Паласон (Райо Вальєкано) / 5 матчів (Ельче, Альмерія, Хетафе, Атлетіко, Кадіс), 1 гол + 2 гольові передачі;

– Хоселу (Еспаньол) / 5 матчів (Валенсія, Кадіс, Реал Вальядолід, Осасуна, Ельче), 4 голи;

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Ла Ліги або нижче в цьому матеріалі.