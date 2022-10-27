Усе залежить від вибору вболівальників.
Роберт Левандовські, Getty Images
27 жовтня 2022, 14:12
Стрімко наближається до завершення другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, у Іспанії знайшлось аж сім претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.
– Роберт Левандовські (Барселона) / 5 матчів (Мальорка, Мельта, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетік), 4 голи + 2 гольові передачі;
– Федеріко Вальверде (Реал Мадрид) / 5 матчів (Осасуна, Хетафе, Барселона, Ельче, Севілья), 3 голи;
– Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид) / 5 матчів (Севілья, Жирона, Атлетік, Райо Вальєкано, Бетіс), 3 голи + 2 гольові передачі;
– Серхіо Леон (Вальядолід) / 5 матчів (Хетафе, Бетіс, Еспаньол, Сельта, Реал Сосьєдад), 5 голів;
– Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) / 5 матчів (Жирона, Вільярреал, Сельта, Мальорка, Реал Вальядолід), 2 голи + 2 гольові передачі;
– Ісі Паласон (Райо Вальєкано) / 5 матчів (Ельче, Альмерія, Хетафе, Атлетіко, Кадіс), 1 гол + 2 гольові передачі;
– Хоселу (Еспаньол) / 5 матчів (Валенсія, Кадіс, Реал Вальядолід, Осасуна, Ельче), 4 голи;
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Ла Ліги або нижче в цьому матеріалі.