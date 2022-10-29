Іспанія

Мадридці мають деякі кадрові проблеми.

Реал в рамках поєдинку дванадцятого туру чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Жирону, проте не в повному складі.

Як повідомляє Marca, тренерський штаб Карло Анчелотті не зможе розраховувати на Каріма Бензема, у якого ще досі пошкодження.

Крім того, під питанням участь нападника Родріго. Вальверде, Модрич, Себальйос та Діас, які пропустили гру проти Лейпцига, повернулись.

Нагадаємо, що гра між Реалом та Жироною запланована на неділю, 30 жовтня. Зустріч розпочнеться о 17:15.