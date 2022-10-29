Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Кадісу.

Колектив Дієго Сімеоне пропустив уже на першій хвилині гри, а потім на 81-й хвилині рахунок став 2:0 на користь господарів.

Тим не менш, з 85-ї по 89-й хвилині мадридському колективу вдалося відігратися і, здавалося, зустріч завершитися нічиєю.

Проте на 90+9 хвилині гри Собріно вирвав для своєї команди перемогу.

Кадіс - Атлетіко 3:2

Голи: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собріно, 90+9 — Ернандес, 85 (автогол), Феліш, 89.

Кадіс: Ледесма – Ернандес, Фалі, Мбає (Чуст Гарсія, 30), Еспіно – Бонгонда (Алехо, 74), Феде (Хосе Марія, 68), Фернандес, Окампа (Алькарас, 69) – Собріно, Лосано (Перес, 74).

Атлетіко: Облак – Савич, Вітсель, Мандава – Моліна, де Пауль, Кондогбія (Барріос, 72), Сауль, Карраско (Грізманн, 60) – Корреа (Феліш, 60), Мората (Кунья, 10).

Попередження: Феде, Чуст Гарсія – Кондогбія, Сауль, Кунья, Феліш.