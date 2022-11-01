Іспанія

До вашої уваги — найкращі моменти поєдинку іспанської Ла Ліги.

У понеділок, 31 жовтня, разом із другим місяцем осені добіг кінця і дванадцятий тур чемпіонату Іспанії.

Хетафе з передмістя Мадриду переграв Ельче (0:1) і піднявся на 14 сходинку у таблиці, у той час як господарі поєдинку не скористалися шансом хоча би на міліметр піднятися з дна турнірної таблиці.

До вашої уваги відео голу матчу Ельче — Хетафе у дванадцятому турі Ла Ліги-2022/23:

Ельче — Хетафе — 0:1

Гол: Унал, 54

На 87 хвилині Боє (Ельче) не реалізував пенальті

Вилучення: Амаві, 78 (2 жовті).