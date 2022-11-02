Іспанія

Клуб іспанської Примери залишився без головного тренера.

Сельта оголосила про звільнення Едуардо Коудета з посади головного тренера команди. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Коудет працював в команді з листопада 2020 року. У минулому сезоні "кельти" фінішували на 11 місці в турнірній таблиці.

В останніх 8 матчах Сельта здобула лише 1 перемогу. Команда йде 16-ю в чемпіонаті Іспанії.