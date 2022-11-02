Іспанія 02 листопада 2022, 16:10 Сельта звільнила Коудета Клуб іспанської Примери залишився без головного тренера. Фото: офіційний сайт Сельти 02 листопада 2022, 16:10 Сельта оголосила про звільнення Едуардо Коудета з посади головного тренера команди. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Коудет працював в команді з листопада 2020 року. У минулому сезоні "кельти" фінішували на 11 місці в турнірній таблиці. В останніх 8 матчах Сельта здобула лише 1 перемогу. Команда йде 16-ю в чемпіонаті Іспанії. Команди Сельта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте