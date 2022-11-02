Іспанія

Іспанський фахівець щасливий в Арсеналі.

Через виліт Барселони з Ліги чемпіонів в іспанських ЗМІ з'явилися чутки про можливе звільнення Хаві з посади головного тренера.

Серед можливих кандидатур фігурувало ім'я Мікеля Артети, лондонський Арсенал якого після 12 матчів АПЛ лідирує у турнірній таблиці та випереджає Манчестер Сіті на два очки.

На прес-конференції перед матчем шостого туру групового етапу Ліги Європи проти Цюриха Артета спростував чутки щодо Барселони.

Як повідомляє журналіст Чарлі Воттс, іспанець "гордий і щасливий" в Арсеналі, а також вважає Хаві "феноменальним фахівцем".

Нагадаємо, матч Арсенал – Цюрих відбудеться 3 листопада о 22:00. "Каноніри" вже гарантували собі місце у плей-оф Ліги Європи, але поки що не гарантували перший рядок у своїй групі.