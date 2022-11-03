Іспанія

Однак здійснити такий перехід було б дуже важко.

Барселона має намір підписати півзахисника Челсі Жоржиньйо, повідомляє Diario Sport.

Директор "синьо-гранатових" Матеу Алемані повідомив агенту, що каталонський клуб має намір домовитися про перехід гравця у січні.

Агент Жоржиньйо під час зустрічі повідомив Алемані, що його клієнт був би радий перейти до Барселони.

Барселона хотіла б підписати Жоржиньйо у січні, але такий розклад подій малоймовірний. У такому разі каталонський клуб хотів би погодити перехід на літо 2023 року, коли закінчиться контракт італійця з Челсі.