Іспанія

Нападник Атлетіка грає вже 246 матчей поспіль.

Атлетік в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Іспанії грав на виїзді проти Жирони та поступився з рахунком 1:2.

Нападник басків Іньякі Вільямс вийшов у стартовому складі команди та повторив досягнення 28-річної давнини.

Гравець провів 246 поєдинків Атлетіка поспіль без пропусків. Тим самими, форвард повторив рекорд захисника Айнтрахта Манфреда Бінца, котрий відіграв 246 матчів поспіль в 1987-1994 роках.

Нагадаємо, що раніше Іньякі Вільямс вирішив виступати за збірну Гани.