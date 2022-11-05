Нападник Атлетіка грає вже 246 матчей поспіль.
Іньякі Вільямс, getty images
05 листопада 2022, 00:09
Атлетік в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Іспанії грав на виїзді проти Жирони та поступився з рахунком 1:2.
Нападник басків Іньякі Вільямс вийшов у стартовому складі команди та повторив досягнення 28-річної давнини.
Гравець провів 246 поєдинків Атлетіка поспіль без пропусків. Тим самими, форвард повторив рекорд захисника Айнтрахта Манфреда Бінца, котрий відіграв 246 матчів поспіль в 1987-1994 роках.
Нагадаємо, що раніше Іньякі Вільямс вирішив виступати за збірну Гани.