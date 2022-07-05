Вінгер Атлетика ухвалив важливе рішення.
Іньякі Вільямс, getty images
05 липня 2022, 22:11
Нападник Атлетика з Більбао Іньякі Вільямс вирішив виступати за збірну Гани. Про це гравець повідомив у своєму twitter-акаунті.
Завдяки такому своєму рішенню Вільямс зможе взяти участь у чемпіонаті світу-2022 у Катарі у складі африканської збірної.
Зазначимо, що минулого сезону форвард провів 42 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Іньякі Вільямс — рекордсмен Ла Ліги зі зіграних поспіль матчів.