Испания

Вінгер Атлетика ухвалив важливе рішення.

Нападник Атлетика з Більбао Іньякі Вільямс вирішив виступати за збірну Гани. Про це гравець повідомив у своєму twitter-акаунті.

Завдяки такому своєму рішенню Вільямс зможе взяти участь у чемпіонаті світу-2022 у Катарі у складі африканської збірної.

Зазначимо, що минулого сезону форвард провів 42 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Іньякі Вільямс — рекордсмен Ла Ліги зі зіграних поспіль матчів.