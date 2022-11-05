Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Фото: twitter.com/elchecf
05 листопада 2022, 19:55
В рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Вальядолід на своєму полі приймав Ельче.
Господарі зуміли здолати гостей, забивши на один гол більше.
Вальядолід - Ельче 2:1
Голи: Санчес, 40, Меса, 46 – Хосан, 63.
Вальядолід: Масіп, Лукас Роза, Хоакін Фернандес, Санчес (Ель-Ямік, 67), Ескудеро (Оласа, 46), Санчес (Кіке Перес, 67), Меса, Агуадо, Леон (Вейсман, 69), Плано, Плата (Мончу, 80).
Ельче: Бадія, Лірола (Фернандес Меркау, 78), Бігас (Дієго Гонсалес, 46), Роко, Клерк, Маскарель, Гумбау (Гуті, 62), Кольядо (Хосан, 46), Моренте, Мілья, Бойє (Понсе, 62).
Попередження: Санчес, Хоакін Фернандес.