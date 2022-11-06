Іспанія

Футболіст розповів, чому вирішив закінчити з футболом.

Захисник каталонської Барселони Жерар Піке прокоментував свій останній матч у футболці рідного клубу.

"Я провів тут багато років, відіграв багато матчів. Досвід та дружба — це те, що я залишаю в Барсі. Я заберу ці незабутні відчуття із собою. Життя продовжується, починається новий етап, попереду багато всього.

Я не мріяв про завершення кар'єри. Я ніколи не думав про це. Завжди розмірковував: "А чи не відіграти ще рік?". Я навіть не думав про те, щоб закинути футбол. Але іноді ситуація складається таким чином, що ухвалити рішення необхідно. Ці півроку були дуже складними. Тепер я відчуваю себе вільним".

"Чим я буду займатись? Настає час людини, яка любить тисячу різних речей. Але спершу я поїду у відпустку.

Я зняв вантаж зі своїх плечей – останні місяці були непростими. Я намагався робити все можливе, змагався та грав.

Бувають дні, які трохи кращі або трохи гірші, трапляються успіхи та помилки. Я віддавав усе. Це змусило мене відчути гордість", — сказав Піке.