Іспанія

Тренер оцінив останній матч Жерара у кар'єрі.

Головний тренер Барселони Хаві після перемоги над Альмерією прокоментував завершення кар'єри Жерара Піке.

Захисник вийшов на поле в основному складі Барселони з капітанською пов'язкою. На 85 хвилині його замінив Крісенсен.

"Видався справді історичний вечір для всіх футболістів, фанатів Барселони, особливо Жерара Піке. Він провів чудовий матч, ми хотіли проводити його якнайкраще після фінального свистка.

Чим важливіший матч для цього футболіста, тим краще він грає. Я вже сказав йому, що він легенда Барселони, і ми йому дуже вдячні за роки виступів у цьому клубі", — сказав Хаві.

Football.ua у матеріалі розповідає про причини відходу Жерара з Каталонії та згадує найяскравіші моменти Легенди.